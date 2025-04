In der Birs bei Münchenstein BL ist nun der Weg frei für alle Fischarten. Beim Kraftwerk Neuewelt sind der Neubau der Fischtreppe und die Wehrsanierung abgeschlossen, wie der Energieversorger IWB und das Tiefbauamt Basel-Stadt am Donnerstag gemeinsam mitteilten.

Neue Fischtreppe beim Birskraftwerk in Münchenstein BL ist fertig

Neue Fischtreppe beim Birskraftwerk in Münchenstein BL ist fertig

Das Kleinkraftwerk Neuewelt in Müchenstein BL ist nun für Fische besser passierbar. Foto: Tiefbauamt Basel-Stadt/IWB

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Bauarbeiten begannen im November 2021. Am Mittwoch öffneten die Betreiber erstmals die neue Fischtreppe. Die Anlage Neuewelt ist das unterste Kraftwerk vor der Mündung der Birs in den Rhein. Somit passieren alle Fische, die vom Rhein in die Birs und wieder zurückschwimmen, das Kraftwerk und das Wehr, wie es im Communiqué heisst.

Die vorherige Fischtreppe aus dem Jahr 1998 entsprach nicht mehr den heutigen Anforderungen an die Fischwanderungen und wurde daher ersetzt. Gemäss Bundesamt für Umwelt muss bei sämtlichen Wasserkraftanlagen der Schweiz die Fischgängigkeit bis 2030 wiederhergestellt werden.

Bevor die IWB die Fischtreppe baute, sanierte das Tiefbauamt das Birswehr, welches sich im Besitz der Bürgergemeinde Basel-Stadt befindet. Es stellt die Ausleitung des St. Albanteichs sicher, der von hier aus in Richtung Basel fliesst. Der Fels als Fundament des Wehrs war teilweise verwittert. Deshalb senkte es sich teilweise ab, wie es weiter heisst.

Das Basler Tiefbauamt stabilisierte den Untergrund und setzte eine unterirdische Wand ein. Letzte kleine Arbeiten dauern noch bis Ende April. Dann wird das Kraftwerk voraussichtlich den Betrieb wieder aufnehmen, wie es weiter heisst.