Baselbieter FDP schlägt drei Personen als Gschwind-Nachfolge vor

Die Parteileitung der FDP Baselland will ihren freiwerdenden Regierungsratssitz mit Markus Eigenmann, Nadine Jermann oder Daniel Spinnler verteidigen: Sie schlägt dem Parteitag vom Donnerstag vor, eine dieser drei Personen zu nominieren, wie sie am Montag mitteilte.

Die Parteileitung der Baselbieter FDP schlägt dem Parteitag drei Personen als mögliche Nachfolger der zurücktretenden Regierungsrätin Monica Gschwind (FDP) vor. Foto: GEORGIOS KEFALAS

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Für die Nachfolge der auf Ende Jahr zurücktretenden Baselbieter Bildungsdirektorin Monica Gschwind (FDP) gingen bei der FDP mehrere Bewerbungen ein, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Die Parteileitung habe sich «mit den Kandidaturen und der Ausgangslage intensiv auseinandergesetzt». Als Ergebnis davon will sie nun auf Eigenmann, Jermann oder Spinnler setzen. «Alle drei erfüllen das Anforderungsprofilaufgrund aufgrund ihrer beruflichen und politischen Erfahrungen bestens», hält die FDP fest.

Wer für die FDP ins Rennen steigen wird, entscheidet der Parteitag am Donnerstag. Die Ersatzwahl findet am 26. Oktober statt, ein allfälliger zweiter Wahlgang fände am 30. November statt.