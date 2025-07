Versuchtes Tötungsdelikt Mann (59) greift in Blel-Benken BL Bruder an – verletzt

Versuchtes Tötungsdelikt in Biel-Benken: Am Sonntagmorgen griff ein 59-Jähriger seinen Bruder in dessen Haus an. Das Opfer wurde verletzt. Die Polizei nahm den 64-jährigen Täter fest.

