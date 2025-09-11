Zwei Personen bei Kollision in Münchenstein BL verletzt

Die Baselbieter Polizei musste wegen eines Unfalls nach Münchenstein ausrücken. (Symbolbild)
Der Unfall ereignete sich kurz nach 17.00 Uhr auf der Emil Frey-Strasse. Eine 16-jährige Motorradfahrerin habe einen korrekt fahrenden Motorradfahrer übersehen, worauf es zur Kollision gekommen sei.
Beide Unfallbeteiligten stürzten gemäss Mitteilung, blieben verletzt auf der Strasse liegen und wurden von Passanten betreut. Die Emil Frey-Strasse war für rund eine Stunde gesperrt, was zu Verkehrsbehinderungen führte.