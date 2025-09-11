Zwei Personen bei Kollision in Münchenstein BL verletzt

Bei einer Kollision zweier Motorräder sind am Mittwoch in Münchenstein BL zwei Personen verletzt worden. Die Sanität lieferte beide ins Spital ein, wie die Baselbieter Polizei am Donnerstag mitteilte.

Die Baselbieter Polizei musste wegen eines Unfalls nach Münchenstein ausrücken. (Symbolbild) Foto: GEORGIOS KEFALAS

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Unfall ereignete sich kurz nach 17.00 Uhr auf der Emil Frey-Strasse. Eine 16-jährige Motorradfahrerin habe einen korrekt fahrenden Motorradfahrer übersehen, worauf es zur Kollision gekommen sei.

Beide Unfallbeteiligten stürzten gemäss Mitteilung, blieben verletzt auf der Strasse liegen und wurden von Passanten betreut. Die Emil Frey-Strasse war für rund eine Stunde gesperrt, was zu Verkehrsbehinderungen führte.