Mädchen und Passagiere bei Tramunfall in Muttenz BL verletzt

In Muttenz BL ist es am Dienstagnachmittag zu einem Unfall zwischen einem Tram und einem zehnjährigen Mädchen gekommen. Das Mädchen wurde dabei leicht verletzt.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Eine Trampassagierin stürzte durch die Notbremsung des Chauffeurs und zog sich Verletzungen zu. Die Sanität lieferte die 56-Jährige ins Spital ein, wie die Baselbieter Polizei am Mittwoch mitteilte.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 16.30 Uhr bei der Tramhaltestelle Muttenz Dorf. Gemäss Mitteilung fuhr der 56-jährige Tramchauffeur von der Haltestelle Richtung Basel los, als das Mädchen die Gleise überqueren wollte. Das Kind habe das Tram übersehen, das trotz sofort eingeleiteter Vollbremsung nicht mehr rechtzeitig habe stoppen können, heisst es weiter.

Das leichtverletzte Mädchen wurde von der Sanität vor Ort kontrolliert.