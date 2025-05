Verkehrsunfall Angetrunkener fährt in Thürnen in Hausfassade

Ein Angetrunkener ist am Sonntagmorgen in Thürnen mit seinem Auto in eine Hausfassade gefahren. Dabei kam er unverletzt davon. An der Fassade und am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Nach Polizeiangaben hatte der 35-Jährige rund 1,2 Promille Alkohol im Blut.

Publiziert: 18:44 Uhr