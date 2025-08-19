Am Montagabend kam es in Sissach zu einem spektakulären Selbstunfall. Ein 98-Jähriger fuhr dabei über die Motorhaube eines parkierten Personenwagens und krachte anschliessend in die Fensterfront eines Ladens.

1/2 Der Mann kam in der Fensterfront zum Stillstand. Foto: Polizei Basellandschaft

Janine Enderli Redaktorin News

Er verlor die Kontrolle, hob ab und kam an einer Scheibe zum Stillstand: Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr ein 98-jähriger Autofahrer am Montag auf der Hauptstrasse von Gelterkinden herkommend in Richtung Sissach.

Beim Kreisverkehr bei der Verzweigung Hauptstrasse/Gelterkinderstrasse verlor er aus noch nicht geklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr bei der Kreiselausfahrt rechtsseitig in das Wiesenbord und anschliessend quer über die Strasse. In der Folge hob es das Fahrzeug leicht ab, streifte die Motorhaube eines parkierten Personenwagens und kam in der Fensterfront eines Verkaufsgeschäfts zum Stillstand, heisst es in einer entsprechenden Mitteilung.

Bei dem Selbstunfall blieb der Senior unverletzt. Der Führerausweis wurde ihm jedoch vor Ort abgenommen.