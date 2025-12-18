Bei einer Kollision zwischen einem Lieferwagen und einem Tram der Linie 14 an der Rennbahnkreuzung in Muttenz BL sind am Donnerstag zwei Menschen verletzt worden.

Georg Nopper Redaktor News

Am Donnerstagvormittag hat sich auf der St. Jakob-Strasse in Muttenz BL bei der Rennbahnkreuzung eine Kollision zwischen einem Lieferwagen und einem Tram der Linie 14 ereignet. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr der 43-jährige Lieferwagenlenker auf der St. Jakob-Strasse von Muttenz kommend in Richtung Basel. Bei der Rennbahnkreuzung bog der Lieferwagenfahrer nach links in die Margelackerstrasse ab – obwohl das Lichtsignal für die Linksabbiegespur rot war. «Gleichzeitig überquerte ein Tram der Linie 14 die Rennbahnkreuzung in Richtung Basel», schreibt die Polizei Basel-Landschaft in einer Mitteilung. «In der Folge kam es zu einer Kollision zwischen dem Lieferwagen und dem Tram.»

Bei dem Unfall wurden der Lieferwagenlenker und eine Trampassagierin verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Spital. Der Lieferwagen wurde bei der Kollision stark beschädigt und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen und abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme mussten die Tramstrecke der Linie 14 und die Margelackerstrasse gesperrt werden. Es kam Verkehrsbehinderungen.