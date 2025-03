Bei einer Auffahrkollision in Muttenz BL wurde eine 80-jährige Autofahrerin verletzt. Ihr Fahrzeug überschlug sich und kam im Wald zum Stillstand. Die Polizei Basel-Landschaft sucht Zeugen zur Klärung des Unfallhergangs.

Unfall in Muttenz BL

Bei einer Auffahrkollision in Muttenz BL wurde eine 80-jährige Autofahrerin verletzt. Foto: Polizei BAsel-Landschaft

80-jährige Fahrerin überschlug sich mit ihrem Fahrzeug und landete im Wald

Am Samstagabend, kurz nach 18.15 Uhr, kam es auf der Rheinfelderstrasse in Muttenz BL zu einer Auffahrkollision zwischen zwei Personenwagen. Dabei wurde eine Person verletzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr eine 80-jährige Frau auf der Rheinfelderstrasse in Richtung Pratteln.

Kurz vor der Abzweigung zum Restaurant Waldhaus fuhr sie aus noch ungeklärten Gründen auf das Heck des vor ihr fahrenden Personenwagens auf. In der Folge drehte sich ihr Fahrzeug und überschlug sich, bevor der graue Dacia auf der Seite liegend im Wald zum Stillstand kam.

Polizei sucht Zeugen

Die Lenkerin wurde beim Unfall verletzt und musste von der Stützpunktfeuerwehr Muttenz aus dem Fahrzeug geborgen werden. Die Lenkerin des zweiten Personenwagens blieb unverletzt. Der unfallverursachende Personenwagen musste durch ein Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sucht die Polizei Basel-Landschaft Zeugen. Personen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale in Liestal zu melden.