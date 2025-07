Unfall in Liestal BL Vier Verletzte nach seitlicher Frontalkollision

Zwei Autos sind am Mittwochnachmittag in Liestal BL auf der Rheinstrasse kollidiert, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dabei sind vier Personen verletzt worden, eine musste von der Feuerwehr aus einem Wrack geborgen werden, wie es weiter heisst.

Publiziert: vor 21 Minuten