Am Freitagabend kam es auf der Eitalstrasse in Kilchberg BL zu einem Crash zwischen einem Auto und einem Töff. Der Töfffahrer wurde dabei tödlich verletzt.

Der Harley-Fahrer überlebte den Unfall nicht. (Symbolbild) Foto: AFP

Marian Nadler Redaktor News

Wie die Baselbieter Polizei mitteilt, fuhr ein Autofahrer am Freitagabend, kurz vor 17.30 Uhr, auf der Eitalstrasse in Richtung Tecknau. Gleichzeitig fuhr ein Töfffahrer von Tecknau kommend in Richtung Kilchberg. In einem Kurvenbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge seitlich frontal miteinander.

Der Harley-Fahrer (†53) wurde beim Unfall so schwer verletzt, dass er trotz sofortigen Reanimationsversuchen noch auf der Unfallstelle verstarb. Der Peugeot-Fahrer (62) wurde ebenfalls verletzt und durch den Rettungsdienst ins Spital geführt. Die beiden beschädigten Fahrzeuge wurden durch ein Abschleppunternehmen aufgeladen und polizeilich sichergestellt.

Rettungshelikopter im Einsatz

Die Eitalstrasse wurde für mehrere Stunden in beiden Richtungen gesperrt. Zur Klärung der genauen Unfallursache und des Unfallhergangs hat die Polizei Basel-Landschaft in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft eine entsprechende Untersuchung eingeleitet. Im Einsatz standen, neben der Polizei Basel-Landschaft und dem Rettungsdienst, ein Rettungshelikopter, das kantonale Care-Team und das Institut für Rechtsmedizin.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sucht die Polizei Basel-Landschaft Zeugen. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft, telefonisch unter 061 553 35 35, zu melden.