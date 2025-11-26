In Birsfelden hat sich ein Unfall zwischen einem Kia und zwei jungen Fussgängern ereignet. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Unfall geschah an einem Fussgängerstreifen. Foto: KANTONSPOLIZEI BASEL-LANDSCHAFT

Darum gehts Kollision zwischen Auto und Fussgängern in Birsfelden BL, ein Verletzter

Unfall ereignete sich auf Höhe der Tramhaltestelle Salinenstrasse

Autofahrer (72) kollidierte mit zwei Jugendlichen (beide 15)

Marian Nadler Redaktor News

Am Dienstagabend, kurz vor 19.30 Uhr, ereignete sich auf der Rheinfelderstrasse in Birsfelden im Kanton Basel-Landschaft, eine Kollision zwischen einem Auto und zwei Fussgängern. Ein Passant wurde dabei verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei Basel-Landschaft in einer Medienmitteilung schreibt, fuhr der Autofahrer (72) mit seinem schwarzen Kia von der Schweizerhalle kommend in Birsfelden auf der Rheinfelderstrasse in Richtung Basel. Auf Höhe der Tramhaltestelle Salinenstrasse kollidierte der Wagen mit zwei Jugendlichen (beide 15), welche im Bereich des dortigen Fussgängerstreifens die Fahrbahn betraten.

Durch die Kollision wurde einer der beiden Fussgänger verletzt und mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sucht die Polizei Basel-Landschaft Zeugen. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft, telefonisch unter 061 553 35 35, zu melden.