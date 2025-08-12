Brennendes Auto blockiert den Belchentunnel

Ein Auto geriet im Belchentunnel aus noch nicht geklärten Gründen in Brand.
Foto: Kantonspolizei Basel-Landschaft
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Das Auto stand kurz nach 15.30 Uhr bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr brachte das Feuer rasch unter Kontrolle und löschte es. Der Fahrer des BMW blieb unversehrt. Die Brandursache ist noch nicht restlos geklärt, doch eine technische Ursache steht im Vordergrund, wie es im Communiqué heisst.
Die Polizei gab die Fahrtrichtung Bern/Luzern im Belchentunnel nach rund 90 Minuten frei. Die Fahrtrichtung Basel war hingegen erst nach rund drei Stunden wieder befahrbar, wie es weiter heisst.