Brennendes Auto blockiert den Belchentunnel

Ein Auto ist am Montag im Belchentunnel in Brand geraten. Verletzt wurde niemand. Während der Lösch- und Bergungsarbeiten musste der Tunnel der Autobahn A2 in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden, wie die Kantonspolizei Basel-Landschaft am Dienstag mitteilte

Ein Auto geriet im Belchentunnel aus noch nicht geklärten Gründen in Brand. Foto: Kantonspolizei Basel-Landschaft

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Das Auto stand kurz nach 15.30 Uhr bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr brachte das Feuer rasch unter Kontrolle und löschte es. Der Fahrer des BMW blieb unversehrt. Die Brandursache ist noch nicht restlos geklärt, doch eine technische Ursache steht im Vordergrund, wie es im Communiqué heisst.

Die Polizei gab die Fahrtrichtung Bern/Luzern im Belchentunnel nach rund 90 Minuten frei. Die Fahrtrichtung Basel war hingegen erst nach rund drei Stunden wieder befahrbar, wie es weiter heisst.