In Laufen BL sprengten Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch einen Geldautomaten in einer UBS-Filiale. Die Explosion verursachte massive Schäden. Die Täter sind flüchtig, die Polizei Basel-Landschaft hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

1/6 In der Nacht auf Mittwoch ist es in Laufen BL zu einer heftigen Explosion gekommen. Foto: Kapo BL

Darum gehts Geldautomat in Laufen BL gesprengt. Täter auf der Flucht

Massive Schäden an UBS-Filiale, Trümmer auf der Strasse

Explosion um 2.45 Uhr, etwa 5 Minuten Fussweg von Anwohnerin entfernt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Daniel Macher Redaktor News

In der Nacht auf Mittwoch ist es in Laufen BL zu einer heftigen Explosion gekommen. Gegen 2.45 Uhr sprengten Unbekannte einen Geldautomaten in einer UBS-Filiale an der Naustrasse. Die Täter sind auf der Flucht, wie die Kantonspolizei Basel-Landschaft gegenüber Blick bestätigte.

Die Detonation richtete enorme Schäden an. Leserbilder zeigen eine massiv zerstörte Schalterhalle – Trümmer liegen auf der Strasse, Fensterscheiben sind komplett herausgerissen.

Die motorisierte Täterschaft flüchtete anschliessend in Richtung Röschenz/Rodersdorf. Zur Täterschaft und einer allfälligen Deliktsumme können zurzeit keine konkreten Angaben gemacht werden.

«Es war echt laut»

Während der Tatbestandsaufnahme musste der Bereich um die Bankfiliale aus Sicherheitsgründen grossräumig abgesperrt werden.

Die Polizei Basel-Landschaft hat in Zusammenarbeit mit der Bundesanwaltschaft und der Bundespolizei Fedpol entsprechende Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittlungen werden unter der Leitung der Bundesanwaltschaft geführt, die für Sprengstoffdelikte zuständig ist. Im Einsatz stand zudem die Stützpunktfeuerwehr Laufen.

Die Polizei Basel-Landschaft sucht Zeugen. Personen, die im Bereich der Naustrasse bzw. dem Bahnhof verdächtige Beobachtungen (Personen, Fahrzeuge etc.) gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft in Liestal in Verbindung zu setzen.