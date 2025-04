1/2 Hier ereignete sich die Tat. Foto: Screenshot Google Maps

Die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft hat ihre Strafuntersuchung gegen einen heute 60-jährigen Schweizer abgeschlossen. Gestützt auf die Ergebnisse der Strafuntersuchung hat die Staatsanwaltschaft am Strafgericht Basel-Landschaft Anklage wegen Mordes erhoben. Der Beschuldigte befindet sich derzeit in Haft.

Die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft wirft dem Beschuldigten vor, am 4. Oktober 2000 auf dem Parkplatz vor der Sporthalle St. Jakob in Münchenstein einen damals 21-jährigen Mann mit einem Schuss aus nächster Nähe tödlich verletzt zu haben. Der 21-Jährige verstarb am Folgetag an den Folgen der Schussverletzung. Hintergrund der Tat dürfte der Verkauf einer grösseren Menge Betäubungsmittel gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Beschuldigte mit dem späteren Opfer vereinbart hatte, diesem zwei Kilogramm Kokain im Wert von über CHF 100'000 abzukaufen, jedoch bewusst ohne die vereinbarte Kaufsumme zum Treffen erschienen war – dies mit dem Ziel, die Drogen gewaltsam an sich zu nehmen.

Polizei Basel-Landschaft klärt «Cold Case» auf

Der Fall aus dem Jahr 2000 blieb lange ungelöst. Dank neuen forensischen Möglichkeiten und der akribischen Arbeit der Polizei Basel-Landschaft konnte im Jahr 2023 der mutmassliche Täter ermittelt werden.

Das Datum der Hauptverhandlung am Strafgericht Basel-Landschaft steht noch nicht fest. Für den Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.