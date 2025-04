In Reinach BL kam es am Dienstagabend zu einem Unfall zwischen einem Tram und einer Fussgängerin. Die Frau wurde dabei tödlich verletzt.

Foto: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

Eine 87-jährige Frau kam am Dienstag bei einem Unfall in Reinach BL ums Leben. Das teilte die Polizei Basel-Landschaft am Mittwoch mit.

Die Frau hatte noch versucht, gegen 16.30 Uhr in das Tram 11 bei der Haltestelle Landererstrasse einzusteigen. Als sie die Tür öffnen wollte, stürzte sie und geriet aus bis anhin unklaren Gründen auf das Trasse. Anschliessend wurde sie vom Tram einige Meter mitgeschleift. Die Frau wurde dabei schwer verletzt und verstarb noch auf der Unfallstelle.

Die Polizei sucht zur Klärung des genauen Unfallhergangs Zeugen. Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft unter 061 553 35 35 zu melden.