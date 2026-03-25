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Leservideo zeigt das Unwetter in Birsfelden BL

Ein Unwetter zieht am Mittwoch über die Schweiz. Ein Leser hat uns dieses Video aus Birsfelden BL geschickt.
Publiziert: 17:03 Uhr
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Aktualisiert: 17:04 Uhr
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