Daniel Neuenschwander aus Pratteln BL wird vermisst

Die Polizei Basel-Landschaft sucht nach Daniel Neuenschwander (53) aus Pratteln. Er wurde am 12. März zuletzt gesehen und könnte nach Deutschland gereist sein. Hinweise bitte an die Polizei unter 061 553 35 35.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Polizei sucht Daniel Neuenschwander, 53, vermisst seit Donnerstag in Pratteln

Er könnte nach Deutschland gereist sein, trägt markante Wanderkleidung

Hinweise bitte an 061 553 35 35, unterwegs im grauen Renault Espace War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Mattia Jutzeler Redaktor News

Die Polizei Basel-Landschaft ist auf der Suche nach dem vermissten Daniel Neuenschwander. Der 53-Jährige wurde zuletzt am Donnerstag um etwa 1 Uhr an seinem Wohnort in Pratteln BL gesehen. Es bestehen laut der Polizei Hinweise darauf, dass der Vermisste nach Deutschland in Richtung Neuenweg / Kleines Wiesental ausgereist sein könnte.

Daniel Neuenschwander ist etwa 190 Zentimeter gross und von athletischer Statur. Der Vermisste hat eine Glatze und einen 3-Tage-Bart. Er trägt schwarze Wanderhosen, einen grünen Pullover und weiss-blaue Schuhe. Zudem dürfte er mit einem grauen Renault Espace mit BL-Kontrollschildern unterwegs sein.

Personen, die Hinweise über den Aufenthaltsort und Verbleib des Vermissten machen können, werden gebeten, sich mit der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft in Liestal in Verbindung zu setzen. Telefonisch sind die Beamten unter 061 553 35 35 zu erreichen.