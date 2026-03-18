Daniel Neuenschwander aus Pratteln BL wird vermisst

Darum gehts
- Die Polizei sucht Daniel Neuenschwander, 53, vermisst seit Donnerstag in Pratteln
- Er könnte nach Deutschland gereist sein, trägt markante Wanderkleidung
- Hinweise bitte an 061 553 35 35, unterwegs im grauen Renault Espace
Die Polizei Basel-Landschaft ist auf der Suche nach dem vermissten Daniel Neuenschwander. Der 53-Jährige wurde zuletzt am Donnerstag um etwa 1 Uhr an seinem Wohnort in Pratteln BL gesehen. Es bestehen laut der Polizei Hinweise darauf, dass der Vermisste nach Deutschland in Richtung Neuenweg / Kleines Wiesental ausgereist sein könnte.
Daniel Neuenschwander ist etwa 190 Zentimeter gross und von athletischer Statur. Der Vermisste hat eine Glatze und einen 3-Tage-Bart. Er trägt schwarze Wanderhosen, einen grünen Pullover und weiss-blaue Schuhe. Zudem dürfte er mit einem grauen Renault Espace mit BL-Kontrollschildern unterwegs sein.
Personen, die Hinweise über den Aufenthaltsort und Verbleib des Vermissten machen können, werden gebeten, sich mit der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft in Liestal in Verbindung zu setzen. Telefonisch sind die Beamten unter 061 553 35 35 zu erreichen.