Am Samstagabend, kurz vor 22.00 Uhr, ereignete sich auf der Hauptstrasse in Bubendorf BL eine seitliche Frontalkollision zwischen zwei Personenwagen. Dabei wurden mehrere Personen verletzt.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr ein Fahrzeuglenker von Ziefen kommend auf der Hauptstrasse in Richtung Bubendorf. Kurz vor dem Dorfeingang verlor dieser auf der schneebedeckten Fahrbahn die Kontrolle über seinen Mercedes. In der Folge kam das Fahrzeug ins Schleudern, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem korrekt von Bubendorf in Richtung Ziefen fahrenden Hyundai seitlich frontal.

Der 22-jährige unfallverursachende Fahrzeuglenker blieb bei der Kollision unverletzt. Seine Beifahrerin sowie der 23-jährige Lenker des Hyundai und dessen vier Mitfahrenden wurden verletzt. Eine Person musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Vier der Verletzten wurden mit der Sanität in umliegende Spitäler gebracht. Bei beiden Personenwagen entstand ein Totalschaden. Diese wurden polizeilich sichergestellt und von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert.

Während der Sachverhaltsaufnahme, der Bergungs- und den Reinigungsarbeiten, musste die Hauptstrasse in beide Fahrtrichtungen für rund vier Stunden gesperrt werden.

Im Einsatz standen neben der Polizei Basel-Landschaft die Feuerwehr, das Feuerwehr-Inspektorat beider Basel sowie die Rettungsdienste und das Amt für Umweltschutz und Energie.