Mehrere Exemplare entdeckt Beide Basel ergreifen Massnahmen gegen invasiven Japankäfer

Die Kantone Baselland und Basel-Stadt haben Massnahmen gegen die Ausbreitung des invasiven Japankäfers eingeleitet. Dies nachdem letzte Woche in Münchenstein und Basel mehrere Exemplare in Fallen entdeckt wurden, wie die Behörden am Donnerstag mitteilten