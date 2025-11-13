Am Mittwochnachmittag ereignete sich im Schönthaltunnel auf der Autobahn A22 Fahrtrichtung Basel eine Auffahrkollision zwischen vier Personenwagen. Dabei wurden vier Personen verletzt.

Bei dem Unfall wurden insgesamt vier Personen verletzt. Foto: Polizei Basel-Landschaft

Darum gehts Vier Personen bei Auffahrunfall auf der A22 verletzt

Der Schönthaltunnel war für 90 Minuten gesperrt

Hoher Sachschaden und mehrere Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Janine Enderli Redaktorin News

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr ein 32-jähriger Lenker am Mittwoch gegen 16.45 Uhr mit seinem schwarzen Mercedes auf der Autobahn A22 in Richtung Basel. Aufgrund des stockenden Verkehrs mussten die vor ihm fahrenden Fahrzeuge stark abbremsen. Dies erkannte der Lenker zu spät und fuhr auf das Heck des vor ihm fahrenden Personenwagens auf. Durch die Wucht des Aufpralls prallte der weisse Hyundai in einen grauen BMW. Dieser wiederum wurde in der Folge in den davor fahrenden grauen Mazda geschoben.

Insgesamt wurden bei dem Unfall vier Personen verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst in verschiedene Spitäler gebracht.

Hoher Sachschaden

Die beschädigten Autos mussten durch ein Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden.

Während der Sachverhaltsaufnahme musste der Schönthaltunnel in Richtung Basel für rund 90 Minuten gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.