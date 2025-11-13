Darum gehts
- Vier Personen bei Auffahrunfall auf der A22 verletzt
- Der Schönthaltunnel war für 90 Minuten gesperrt
- Hoher Sachschaden und mehrere Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden
Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr ein 32-jähriger Lenker am Mittwoch gegen 16.45 Uhr mit seinem schwarzen Mercedes auf der Autobahn A22 in Richtung Basel. Aufgrund des stockenden Verkehrs mussten die vor ihm fahrenden Fahrzeuge stark abbremsen. Dies erkannte der Lenker zu spät und fuhr auf das Heck des vor ihm fahrenden Personenwagens auf. Durch die Wucht des Aufpralls prallte der weisse Hyundai in einen grauen BMW. Dieser wiederum wurde in der Folge in den davor fahrenden grauen Mazda geschoben.
Insgesamt wurden bei dem Unfall vier Personen verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst in verschiedene Spitäler gebracht.
Hoher Sachschaden
Die beschädigten Autos mussten durch ein Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden.
Während der Sachverhaltsaufnahme musste der Schönthaltunnel in Richtung Basel für rund 90 Minuten gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.