Liestaler Kindertagesklinik erhält mehr Geld

Der Baselbieter Landrat hat am Donnerstag einstimmig knapp 1,1 Millionen Franken für Leistungen an der Kindertagesklinik Liestal (KTK) gesprochen. Damit soll die Versorgung in den Abendstunden sowie an Wochenend- und Feiertagen bis 2029 gesichert werden.
Publiziert: vor 45 Minuten
Die Baselbieter Landrat und die Regierung wollen die ambulante Kindermedizin in Liestal stärken und damit auch das Universitätskinderspital beider Basel (UKBB) entlasten. (Archivbild)
Foto: GEORGIOS KEFALAS
Es geht um die defizitäre Versorgung ausserhalb der regulären Öffnungszeiten, also unter der Woche bis 20 Uhr und an Wochenend- und Feiertagen zwischen 10 Uhr und 16 Uhr. Seit einem Urteil des Bundesgerichts im Jahr 2024 wäre ein kostendeckender Betrieb zu diesen Zeiten ohne die Finanzhilfe nicht möglich, wie die Regierung in ihrer Vorlage schreibt.

Mit der Weiterführung des Angebots soll die wohnortnahe Versorgung im oberen und im mittleren Kantonsteil verbessert und das Universitätskinderspital beider Basel (UKBB) entlastet werden. Die vorberatende Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission hatte Ausgabe einstimmig befürwortet.

