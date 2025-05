Landrat BL Grünes Licht für die Verlegung der Naubrücke in Laufen BL

Die Naubrücke in Laufen BL kommt an einem neuen Standort zu stehen. Der Baselbieter Landrat hat am Donnerstag mit 77 zu 2 Stimmen eine Ausgabe von 34,4 Millionen Franken für die Verlegung der Birsbrücke flussabwärts bewilligt.

Publiziert: vor 40 Minuten