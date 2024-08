Landrat BL Der Orisbach in Liestal wird für den Hochwasserschutz gerüstet

Der Baselbieter Landrat hat am Donnerstag einstimmig 2,2 Millionen Franken für den Hochwasserschutz am Orisbach in Liestal bewilligt. Damit sollen Überschwemmungen wie etwa im Jahr 2016 verhindert werden.