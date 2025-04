Baselbieter Landrat will keine S-Bahn-Haltestelle beim Zoo Basel

Das Baselbieter Parlament ist nicht an einer S-Bahn-Haltestelle Bahnhof «Zoo/Binningen» interessiert. Der Baselbieter Landrat hat sich am Donnerstag mit 42 zu 37 Stimmen gegen die Überweisung eines Postulats von Tim Hagmann (GLP) ausgesprochen.

Die GLP forderte eine S-Bahn-Station in der Nähe des Zoos und der Gemeinde Binningen. Foto: Maps BS 3D

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Unterstützung erhielten die Grünliberalen von den Fraktionen Grüne-EVP und Mitte, während FDP und SVP das Postulat ablehnten. Die SP-Fraktion war gespalten.

Nebst einer geplanten S-Bahn-Haltestelle Morgartenring, die erstmals Allschwil ans Bahnnetz anbindet, forderte Hagmann die Prüfung einer weiteren Station in der Nähe des Zolli-Eingangs Dorenbach. Als möglichen Standort nannte er die Oberwilerstrasse in Basel, gleich in der Nähe der Gemeinde Binningen. Damit könne nebst dem Zoo auch das Leimental an das Bahnnetz angebunden werden.

Die FDP-Fraktion wies daraufhin, dass der Standort auf Basler Boden liege und erst noch in einem Wohnquartier, was die Umsetzung unrealistisch mache. Bau- und Umweltschutzdirektor Isaac Reber (Grüne) teilte die Skepsis bezüglich Machbarkeit, wäre aber bereit gewesen, das Postulat aus «Vollständigkeitsgründen» entgegenzunehmen.