Kriminalität
Unbekannte verletzen Mann bei Raubüberfall in Frenkendorf BL

Drei unbekannte Männer haben am Sonntag in der Bahnunterführung von Frenkendorf einen 44-Jährigen angegriffen, verletzt und ausgeraubt. Das Opfer suchte danach selbständig ein Spital auf, wie die Kantonspolizei Basel-Landschaft am Montag mitteilte.
Publiziert: vor 59 Minuten
|
Aktualisiert: vor 58 Minuten
Die Baselbieter Polizei sucht Zeugen des Raubüberfalls in Frenkendorf. (Archivbild)
Foto: GEORGIOS KEFALAS

  • Raubüberfall ereignete sich bei der Talstrasse nach 12.00 Uhr
  • Polizei sucht dringend Zeugen laut aktuellem Communiqué
  • Ermittlungen laufen, der genaue Tathergang bleibt unklar
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Der Raubüberfall ereignete sich kurz nach 12.00 Uhr bei der Talstrasse. Der genaue Tathergang ist Gegenstand von laufenden Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen, wie es im Communiqué heisst.

