Kriminalität Unbekannte verletzen Mann bei Raubüberfall in Frenkendorf BL

Drei unbekannte Männer haben am Sonntag in der Bahnunterführung von Frenkendorf einen 44-Jährigen angegriffen, verletzt und ausgeraubt. Das Opfer suchte danach selbständig ein Spital auf, wie die Kantonspolizei Basel-Landschaft am Montag mitteilte.

Publiziert: vor 59 Minuten | Aktualisiert: vor 58 Minuten