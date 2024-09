Kriminalität Polizeihund Forrest erwischt zwei Einbrecher

Die Baselbieter Kantonspolizei hat am Freitag mit Unterstützung eines Diensthundes in Lausen BL zwei mutmassliche Einbrecher erwischt. Die beiden waren in den frühen Morgenstunden in ein Einfamilienhaus eingedrungen, wie die Polizei mitteilte.