Seit Sonntag wird Adrian Wiedmer in Zwingen BL vermisst.

Adrian Wiedmer aus Zwingen BL wird seit Sonntag, 20. Juli 2025, vermisst. Der 65-Jährige ist circa 165 - 170 Zentimeter gross und hat eine leicht gebückte, aber schlanke Statur. Der Vermisste hat hellgraue kurze Haare und trägt normalerweise eine schwarze Brille.

Brille.

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens hatte er kurze Hosen, jedoch kein Oberteil an, und ist nun mit nacktem Oberkörper zu Fuss unterwegs. Zuletzt gesehen wurde der Mann am Sonntag um circa 13 Uhr beim Golfplatz in Zwingen BL. Der Vermisste hat Parkinson und ist auf Medikamente angewiesen.

Personen, welche sachdienliche Angaben über den Aufenthaltsort und Verbleib des Vermissten machen können, werden gebeten, sich mit der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft in Liestal in Verbindung zu setzen (Telefon 061 553 35 35).