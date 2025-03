In Röschenz BL Autofahrer baut betrunken Selbstunfall

Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Montagabend in Röschenz BL einen Selbstunfall verursacht. Sein Auto ist eine Waldböschung hinunter gefahren und in einen Baum gekracht. Personen wurden keine verletzt, wie die Baselbieter Polizei am Dienstag mitteilte.

Publiziert: 16:55 Uhr