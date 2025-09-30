Polizei stoppt deutschen Töfffahrer (18) nach Raser-Fahrt

In Liestal BL ist ein Töfffahrer aus Deutschland mit massiv überhöhter Geschwindigkeit geblitzt worden. Die Polizei zog den Deutschen aus dem Verkehr.

Die Polizei hat einen 18-jährigen Deutschen nach einer Raser-Fahrt gestoppt. Foto: Polizei Basel-Landschaft

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

Irre Raser-Fahrt in Liestal BL: Die Polizei hat einen 18-jährigen Töfffahrer mit viel zu hoher Geschwindigkeit geblitzt.

Statt der erlaubten 60 km/h fuhr der junge Mann 152 km/h schnell, wie die Polizei Basel-Landschaft mitteilt. Nach Abzug der Toleranz war der Deutsche demnach noch immer 87 km/h zu schnell unterwegs. Der Vorfall ereignete sich auf der Oristalstrasse in Fahrtrichtung Büren.

Töff beschlagnahmt

Laut Polizei hatte der junge Töfffahrer sogar sein Kontrollschild nach oben geklappt. Eine Patrouille der Polizei konnte ihn trotzdem unweit des Blitzers stoppen.

Auf Weisung der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft wurde das Töff beschlagnahmt und der Führerausweis des 18-Jährigen eingezogen. Er wird sich wegen eines Raserdelikts vor der Justiz verantworten müssen.