Neues Angebot gegen sexuelle Belästigung

In den beiden Basel gibt es für Firmen bald ein neues Präventionsangebot zum Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Die Fachstellen für Gleichstellung der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft treten der Trägerschaft von «KMU konkret+» bei.

Das Präventionsangebot stellt KMU Massnahmen zur Verhinderung sexueller Belästigung am Arbeitsplatz bereit. (Symbolbild) Foto: ANTHONY ANEX

Gemeinsam möchte man das Präventionsangebot in der Region Basel verankern, teilten das Basler Präsidialdepartement und die Baselbieter Finanz- und Kirchendirektion am Mittwoch gemeinsam mit.

Das Präventionsangebot stellt KMU gemäss der Mitteilung zielgerichtete Massnahmen zur Verhinderung sexueller Belästigung am Arbeitsplatz bereit. Konkret umfasst das Angebot je eine Weiterbildung für Führungskräfte und Mitarbeitende. Auch können Unternehmen Unterstützung erhalten bei der Entwicklung oder Überprüfung von Betriebsreglementen zu sexistischer und sexueller Belästigung am Arbeitsplatz.

Das Angebot «KMU konkret+» wird bereits in den Kantonen St. Gallen, Zürich und Appenzell Ausserrhoden umgesetzt und vom Bund finanziell unterstützt.