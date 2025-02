In Liestal sind am Mittwoch und Donnerstag bewaffnete Raubüberfälle auf ein Imbisslokal und ein Bistro verübt worden. Die Polizei Basel-Landschaft hat einen Teenager als mutmasslichen Täter festgenommen.

Jugendlicher (15) nach zwei Raubüberfällen in Liestal BL festgenommen

Die Polizei Basel-Landschaft hat bei einer Fahndung einen Jugendlichen festgenommen, der zwei Raubüberfälle verübt haben soll. (Symbolbild) Foto: GEORGIOS KEFALAS

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Bei beiden Raubüberfällen drohte der Jugendliche (15) mit einer Stichwaffe und forderte Bargeld, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Beim Überfall auf einen Imbissladen am vergangenen Mittwoch erbeutete er mehrere hundert Franken Bargeld. Beim Überfall am Donnerstag auf ein Bistro blieb er ohne Beute, weil sich die Wirtin weigerte, das geforderte Geld herauszugeben.

Die Polizei nahm den Tatverdächtigen noch am Donnerstag im Rahmen einer grossräumigen Fahndung fest. Er dürfte für beide Raubüberfälle verantwortlich sein, teilte sie mit. Beim Jugendlichen handelt es sich um einen Schweizer, der aber nicht im Kanton Baselland wohnt. Die Jugendanwaltschaft eröffnete ein Strafverfahren