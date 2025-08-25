Kollision wegen Kartonschachtel

Ein Auto und ein Lieferwagen sind am Montagmorgen im Chienbergtunnel bei Sissach ineinander geprallt. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt. Der Tunnel wurde für die Tatbestandaufnahme komplett gesperrt, wie die Kantonspolizei Basel-Landschaft mitteilte.

Im Chienbergtunnel bei Sissach kam es zu einer Auffahrkollision. Foto: Kantonspolizei Basel-Landschaft

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die 58-jährige Autofahrerin war auf der Autobahn A22 in Richtung Olten unterwegs. Im Chienbergtunnel musste sie wegen einer Kartonschachtel, die auf der Fahrbahn lag, unvermittelt abbremsen. Der nachfolgende 48-jährige Lieferwagenfahrer bemerkte diese zu spät und prallte ins Heck des Autos, wie die Polizei schreibt.

Die beiden wurden nach der Erstbetreuung vor Ort in ein Spital gebracht. Die beiden stark beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt.