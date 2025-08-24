Am Sonntagmittag, kurz vor 12 Uhr, kam es auf der Autobahn A2 in Fahrtrichtung Basel, kurz nach dem Schweizerhalletunnel, zu einer Auffahrkollision mit insgesamt vier involvierten Fahrzeugen. Sieben Personen wurden verletzt.

1/2 Bei dem Unfall waren vier Fahrzeuge involviert. Foto: Polizei Basel-Landschaft

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr ein 29-jährige Lenker mit seinem roten VW auf der Autobahn A2 in Richtung Basel. Kurz nach dem Schweizerhalletunnel fuhr er aus bislang nicht restlos geklärten Gründen frontal auf das Heck eines am Stauende stehenden schwarzen VW auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieses Fahrzeug in einen schwarzen Opel geschoben, welcher wiederum mit dem Heck eines weissen VW kollidierte.

Insgesamt wurden sieben Personen bei dem Unfall verletzt und mussten nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Spital gebracht werden.

Die beschädigten Personenwagen wurden durch ein Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert. Ausgelaufene Flüssigkeiten konnten durch die Feuerwehr gebunden, aufgenommen und fachgerecht entsorgt werden. Durch die Nationalstrassen Nordwestschweiz AG (NSNW) wurde anschliessend die Fahrbahn entsprechend gereinigt.

Für die Dauer der Sachverhaltsaufnahme war die Unfallstelle nur beschränkt passierbar. Es kam deshalb zu längeren Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn A2 in Fahrtrichtung Basel.