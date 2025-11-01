In Aesch BL wurde ein VW Golf GTI mit 190 km/h in einer 80er-Zone geblitzt. Der Fahrer, der zuvor in einen versuchten Trickdiebstahl in Reinach BL verwickelt war, flüchtete anschliessend nach Frankreich. Die Polizei ermittelt.

Der Wagen fiel bei einer mobilen Kontrolle auf. (Symbolbild) Foto: IMAGO/diebildwerft

Darum gehts Massive Geschwindigkeitsübertretung in Aesch BL festgestellt, Täter flüchtig

Verdächtige versuchten zuvor Trickdiebstahl an Bankomat in Reinach BL

VW Golf GTI mit 190 km/h gemessen, 105 km/h über Tempolimit

Johannes Hillig Redaktor News

Der Lenker eines VW Golf GTI mit deutschen Kennzeichen wurde am Samstag gegen 10.30 Uhr im Rahmen einer mobilen Geschwindigkeitskontrolle mit einer Geschwindigkeit von 190 km/h gemessen. Erlaubt sind auf diesen Streckenabschnitt 80 km/h. Dies ergibt nach Abzug der Toleranz eine Überschreitung von 105 km/h.

In diesem Zusammenhang konnten kurz zuvor durch eine zivile Patrouille der Polizei Basel-Landschaft zwei Männer beobachtet werden, welche bei einer Bank in Reinach BL einen versuchten Trickdiebstahl an einem Bankomaten begangen hatten.

Die beiden unbekannten Täter ergriffen in der Folge die Flucht und reisten mit dem VW Golf GTI in Biel-Benken nach Frankreich aus.

Die Polizei hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen.