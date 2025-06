In einer Schule in Diepflingen BL ist ein Brand ausgebrochen. Einsatzkräfte sind vor Ort.

Brand in Schule in Diepflingen BL ausgebrochen

Einsatzkräfte sind bereits vor Ort, wie die Polizei auf Anfrage von Blick bestätigt. Foto: Leserreporter

Johannes Hillig Redaktor News

Die Feuerwehr ist am Donnerstag wegen eines Brandes in einer Schule in Diepflingen BL ausgerückt. Im Gebäude befanden sich keine Menschen mehr, wie ein Sprecher der Kantonspolizei Basel-Landschaft gegenüber Blick bestätigt.

Wie schlimm der Brand ist, sei noch unklar. Einsatzkräfte sind bereits vor Ort und sind dabei, das Feuer zu löschen.