Durch Aufprall weggeschleudert Tram erfasst Fussgängerin (82) in Muttenz BL – schwer verletzt

Schwerer Unfall in Muttenz: Eine 82-jährige Fussgängerin wurde am Donnerstagmorgen von einem Tram erfasst und schwer verletzt. Trotz Vollbremsung prallte das Tram in die Frau.