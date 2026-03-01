DE
Dringende Vermisstmeldung
Wo ist Jürg Schenk (72) aus Lausen BL?

Jürg Schenk aus Lausen BL wird seit Donnerstag vermisst – nun bittet die Polizei dringend um Hilfe auf der Suche nach dem 72-Jährigen.
Die Polizei bittet um Hilfe auf der Suche nach Jürg Schenk.
Foto: Polizei Basel Landschaft
Seit Donnerstag, dem 26. Februar 2026, wird Jürgen Schenk (72) aus Lausen BL vermisst. Er ist circa 175 Zentimeter gross und hat eine schlanke Statur. Der Vermisste hat grauweisse Haare. Weitere Hinweise zum Signalement sind nicht bekannt.

Möglicherweise trägt der Vermisste eine schwarze Lederjacke. Schenk Jürg wurde zuletzt am Donnerstag gegen 12.30 Uhr, an seinem Wohnort in Lausen BL gesehen.

Personen, welche sachdienliche Angaben über den Aufenthaltsort und Verbleib des Vermissten machen können, werden gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft in Liestal unter der Nummer 061 553 35 35 zu melden.

