Die Polizei Basel-Landschaft suchte nach älteren Dame, die in Liestal BL vermisst wurde. Jetzt wurde sie tot aufgefunden.

Darum gehts Vermisste Frau in Liestal BL tot aufgefunden, keine Fremdeinwirkung festgestellt

Die Polizei suchte mit einem Helikopter ohne Erfolg nach der Frau

Seit dem 28. Juli wurde die ältere Frau vermisst

Seit dem 28. Juli wurde in Liestal BL eine ältere Dame (†73) vermisst. In der Nacht auf Dienstag suchte die Polizei den Raum Liestal mit einem Helikopter ab – ohne Erfolg.

Die vermisste Frau wurde nun am Freitagabend tot aufgefunden, wie die Kantonspolizei Basel-Landschaft in einer Mitteilung schreibt. «Es bestehen keine Anhaltspunkte auf eine Dritteinwirkung», heisst es.