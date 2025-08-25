Darum gehts
- Mann in Sissach BL von vier Unbekannten um wertvollen Schmuck beraubt
- Täter sprachen Opfer auf Französisch an und flüchteten mit Kartons
- Polizei sucht Zeugen für Vorfall mit Schmuck im Wert von 10'000 Franken
Sonntagnachmittag, 14. 30 Uhr: Ein Mann geht auf dem Parkplatz beim Schulhaus am Gottesackerweg in Sissach BL in Richtung Schulstrasse. Er hat Kartonschachteln dabei. Darin: Schmuck im Wert von mehreren 10'000 Franken.
Vier unbekannte Männer sprechen ihn an. Sie fordern ihn auf, die Kartons auszuhändigen. Das Opfer gibt die Kartons heraus. Das Quartett flüchtet anschliessend.
Polizei sucht Zeugen
Jetzt hat die Kantonspolizei Basel-Landschaft Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen. Die Diebe sind gemäss einer Medienmitteilung alle zwischen 170 und 175 cm gross und haben schwarze Haare. Das Opfer wurde von ihnen auf Französisch angesprochen.
Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Personen, die Angaben zu den vier unbekannten Männern machen können oder die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft in Liestal, telefonisch unter 061 553 35 35, zu melden.