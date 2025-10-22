Ein SMS-Blaster wurde in Basel sichergestellt. Die Polizei sucht nun Personen, die gefälschte SMS mit Phishing-Links erhielten – angeblich von der Post, UBS, Migros oder Behörden.

1/4 Diese SMS waren im Kanton Baselland im Umlauf. Foto: Baselbieter Polizei

Darum gehts Baselbieter Polizei sucht Geschädigte nach Festnahme eines Mannes mit SMS-Blaster

SMS-Blaster täuscht Mobilfunkmast vor und versendet gefälschte Nachrichten

Die Baselbieter Polizei sucht nach der Festnahme eines Mannes mit einem sogenannten SMS-Blaster in Basel Geschädigte dieser Betrugsmasche. Der SMS-Blaster wurde am 14. Oktober im Raum Muttenz eingesetzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Die Festnahme des 52-jährigen Chinesen erfolgte nach einer Ortung am gleichen Tag in der Nähe des Badischen Bahnhofs. Die Einsatzkräfte fanden im Kofferraum des Fahrers einen SMS-Blaster, wie es weiter heisst.

SMS im Namen von Post, UBS und Co.

Die Baselbieter Polizei sucht Personen, die sich am 14. Oktober, zwischen 9.30 Uhr und 15 Uhr in Basel oder den angrenzenden Gemeinden aufgehalten und in diesem Zeitraum eine SMS, vermeintlich im Namen der Post, der UBS, der Migros oder der Behörde, mit einem Phishing-Link erhalten haben.

Ein SMS-Blaster ist ein Gerät, das vorgibt, ein Mobilfunkmast zu sein. Telefone in der Umgebung verbinden sich daraufhin mit dem Gerät. Anschliessend werden an diese Telefone gefälschte SMS verschickt.