Ein Schwelbrand in einem Liestaler Recycling-Betrieb hat am Mittwochmittag die Feuerwehr auf Trab gehalten. Den Brand konnte sie rasch löschen. Mehrere Personen mussten sich wegen des Verdachts auf Rauchvergiftung vom Rettungsdienst untersuchen lassen.

Die Polizei Basel-Landschaft rückte am Mittwoch zu einem Brand in Liestal aus. (Symbolbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Fünf von ihnen wurden zur weiteren Kontrolle in ein Spital gebracht, wie die Polizei Basel-Landschaft mitteilte. Zum Schwelbrand an gelagerten Batterien war es in einem separaten Raum der Firma an der Unterfeldstrasse gekommen.