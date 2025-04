Bilder zeigen mächtige Rauchsäule Grossbrand in Sissach BL – starker, unangenehmer Geruch

Ein Feuer in einer Entsorgungsanlage in Sissach BL sorgte am Freitagmorgen für starken Rauch und unangenehmen Geruch. Die Polizei meldet keine Verletzten und versichert, dass keine Gefahr besteht.

Publiziert: vor 32 Minuten | Aktualisiert: vor 27 Minuten