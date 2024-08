Immer wieder versuchen Unbekannte, Gegenstände aus dem Auto des Baselbieters Slobodan J. zu klauen. In der Nacht auf Mittwoch ist der Mercedes des Familienvaters nicht abgeschlossen. Die Überwachungskamera zeichnet einen Einschleicher auf.

1/16 Eine Überwachungskamera zeigt, wie sich ein Unbekannter nachts auf dem Grundstück von Slobodan J. aus Oberwil BL aufhält.

Während Slobodan J.* (39) aus Oberwil BL seelenruhig schläft, treibt ein Gauner auf seinem Grundstück sein Unwesen. Nicht das erste Mal.

Es ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. 2.40 Uhr. Die Überwachungskamera zeichnet alles auf. Ein Mann läuft über den Privatparkplatz von J. in Richtung dessen Auto. Er hantiert an der Türfalle der Beifahrerseite. Und prüft, ob der Mercedes des Baselbieters verschlossen ist. Er ist es nicht.

Der Ganove öffnet die Tür, setzt sich ins Auto und durchstöbert es mit Hilfe einer Taschenlampe. Er sucht, wühlt. Dann steigt der Mann wieder aus. Ob er etwas klaut, ist auf den Videoaufnahmen nicht zu erkennen. Dann haut der Unbekannte ab. «Er suchte wohl nach Wertgegenständen», erklärt J. am Mittwoch Blick. Immerhin: «Es scheint, als habe er nichts gestohlen. Ich vermisse nichts.»

«Habe die Nase voll»

Vom ungebetenen Gast erfahren hatte J. erst am Mittwochmorgen, als er aufwachte. Er meldet den Vorfall der Polizei und schickt das Videomaterial mit. «Diese Typen versuchen es immer wieder. Das ist seit Weihnachten schon ein halbes Dutzend Mal passiert», sagt J. wütend. «Ich habe die Nase langsam voll.»

Adrian Gaugler, Sprecher der Polizei Basel-Landschaft, bestätigt Blick, dass «wir für die von Ihnen genannte Adresse mehrere Meldungen bezüglich versuchten Diebstählen ab/aus Fahrzeugen erhalten haben.» Die mutmassliche Täterschaft habe aber bis jetzt noch nicht ermittelt werden können.

Auch das Vorgehen dieser sogenannten «Fälleler» ist der Polizei bekannt. Gaugler erklärt: «Die mutmassliche Täterschaft vergewissert sich, ob ein Fahrzeug abgeschlossen ist oder nicht. Unverschlossene Fahrzeuge durchsuchen die Täter entsprechend nach möglichen Wertgegenständen.» Grundsätzlich stelle die Polizei fest, dass viele Besitzer von Autos ihre Fahrzeuge vor dem Haus oder in der Einstellhalle nicht abschliessen würden. «Das macht es den Tätern entsprechend einfach.»

Auf die Frage, woher diese Fälleler kommen, sagt Gaugler: «Es gibt einzelne Deliktsbereiche, in denen aktuell Asylsuchende aus Nordafrika als Tätergruppe stark übervertreten sind.» Dies treffe zum Beispiel insbesondere auf Diebstähle ab respektive aus Fahrzeugen zu. «Zudem ist in der Tendenz auch feststellbar, dass diese Tätergruppe vermehrt im Bereich der Einschleichdiebstähle aktiv ist.»

Polizei wehrt sich gegen Vorwürfe

Dass diese Leute immer wieder bei ihm zuschlagen, geht Slobodan J. auf die Nerven. Seine Vorwürfe an die Polizei: «Sie unternimmt nichts und schiebt es auf die Politik und die fehlende Unterstützung vom Kanton Baselland und vertröstet uns lediglich. Es macht uns einfach sauer.»

Gaugler weist diese Vorwürfe zurück und widerspricht. «Sämtliche Meldungen wurden entgegengenommen und entsprechende Ermittlungen getätigt.» Er stellt aber auch klar, dass es sich bei Diebstählen aus Fahrzeugen grundsätzlich um geringfügige Vermögensdelikte handle. «Kommt es zu einer Festnahme, wird die mutmassliche Täterschaft polizeilich abgearbeitet. Nach Beendigung der polizeilichen Bearbeitung entscheidet aber nicht die Polizei über den weiteren Verlauf des Verfahrens.»

Slobodan J. hofft nun, dass die Ganoven geschnappt werden. Sein Appell: «Wieso dulden wir solche Verbrecher – und schützen die eigene Bevölkerung nicht? Die Politik ist gefordert.» Kurz: «Wieso schont man solche Typen?»

Er sagt klar: «Das muss endlich ein Ende haben. Dass mir so etwas im beschaulichen Oberwil immer wieder passiert, schockiert mich.» J. ist in der Gemeinde geboren und aufgewachsen. «Und ich habe mich hier bisher immer sicher gefühlt.»

