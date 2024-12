Bauvorhaben Kantonsspital Baselland baut an unsicherem Standort ein Parkhaus

Das Kantonsspital Baselland hat am Freitag am Standort Liestal den Spatenstich für ein neues Parkhaus gefeiert. Es soll Anfang 2026 in Betrieb gehen - just dann, wenn der Landrat entscheiden wird, ob das Spital in Liestal überhaupt weiterbestehen wird.