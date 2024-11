Alarm am Bahnhof Laufen BL: Am Sonntagabend sorgt eine Bombendrohung gegen einen SBB-Zug für einen Grosseinsatz der Baselbieter Polizei. Der Zug wurde angehalten und evakuiert.

1/2 In diesem Zug soll die angebliche Bombe sein. Foto: Blick-Leserreporter

Janine Enderli Redaktorin News

Aufgrund einer Bombendrohung musste der Bahnhof Laufen BL am Sonntagabend evakuiert werden. Die Drohung richtete sich gegen einen Zug, wie die Baselbieter Polizei gegenüber Blick erklärt.

Der betroffene Zug sei von Basel Richtung Laufen unterwegs gewesen und wurde nach Eingang der Drohung umgehend evakuiert. Im Anschluss wurde der Bahnhof weiträumig abgesperrt, um allfällige Gefahren abzuwenden.

Derzeit laufen die Ermittlungen. Die Baselbieter Polizei will am Montagmorgen weiter informieren. Derzeit ist der Zugverkehr am Bahnhof Laufen in beide Richtungen eingestellt.