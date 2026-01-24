Mann greift Frau (25) in Reinach BL mit Messer an

Ein Mann griff am Freitagnachmittag in einem Wald in Reinach BL eine 25-jährige Frau an. Er verletzte sie mit einem Messer am Oberschenkel. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Darum gehts Unbekannter griff am 23. Januar 2026 Frau in Reinach BL an

Täter verletzte sie mit Messer am Oberschenkel beim Spaziergang

Opfer war 25 Jahre alt, Polizei sucht Zeugen für Hinweise Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Janine Enderli Redaktorin News

Ein unbekannter Mann hat am Freitagnachmittag in einem Wald in Reinach BL eine 25-jährige Frau angegriffen. Er schlug ihr gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Basel-Landschaft ins Gesicht und fügte ihr mit einem Messer Schnittverletzungen am Oberschenkel zu.

Die Frau sei zu Fuss mit ihrem Chihuahua im Waldgebiet Fiechten unterwegs gewesen, als sie von dem etwa 40-jährigen Mann unvermittelt angegriffen worden sei, hiess es in der Mitteilung.

Die Polizei sucht Zeugen.