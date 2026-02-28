Drei Verletzte bei Auffahrkollision bei Pratteln BL

Bei einer Auffahrkollision mit vier beteiligten Fahrzeugen sind am späten Freitagnachmittag auf der Autobahn A2 bei Pratteln BL insgesamt drei Personen verletzt worden. Der Unfall löste grosse Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr aus.

Ein Lieferwagenlenker und zwei Motorradfahrer wurden beim Unfall verletzt und von der Sanität ins Spital eingeliefert, wie die Baselbieter Polizei am Samstag mitteilte.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 16.45 Uhr in Fahrtrichtung Bern/Luzern. Gemäss bisherigen Erkenntnissen kam ein Sattelschlepper kurz nach dem Schweizerhalletunnel auf dem Pannenstreifen zum Stillstand. Zwei Motorradfahrer hätten deshalb gebremst, was ein 24-jähriger Lieferwagenlenker aber zu spät bemerkt habe, hiess es weiter. Er fuhr in die beiden Motorräder und in das Heck des Sattelmotorfahrzeugs.