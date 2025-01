Bei einem Raubüberfall auf ein Optikergeschäft in Sissach BL hat ein Täter am Dienstagnachmittag Bargeld in der Höhe von mehreren hundert Franken erbeutet. Der Mann hatte eine Angestellte mit einem Messer bedroht.

Auf ein Optikergeschäft in Sissach BL ist am Dienstagnachmittag ein Raubüberfall verübt worden. (Symbolbild) Foto: GEORGIOS KEFALAS

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Täter habe den Laden an der Hauptstrasse in Sissach gegen 13.40 Uhr betreten, teilte die Polizei Basel-Landschaft am Donnerstag mit. Nach der Herausgabe des Bargelds habe er den Tatort durch den Haupteingang verlassen und sei in Richtung Bahnhof geflüchtet. Die Polizei nahm Ermittlungen auf und suchte Zeugen.