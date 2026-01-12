Die Bevölkerung in der Region Pratteln wird aufgefordert, Fenster und Türen zu schliessen. Grund ist der Brand eines Fahrzeugs auf der A2.

Darum gehts Am Montag brennt bei Pratteln BL ein Lastwagen nahe Tunnel Schweizerhalle

Anwohner sollen Fenster schliessen und Lüftungen ausschalten, Behörden warnen

Der Lastwagen transportierte Lebensmittel, keine Verletzten gemeldet

Janine Enderli Redaktorin News

Am Montagmorgen brennt bei Pratteln BL ein Lastwagen. Wie ein Video eines Leserreporters zeigt, strömt dichter schwarzer Rauch in den Himmel. Laut Alertswiss, dem Warnsystem der Behörden, hat sich das Feuer in der Nähe des Tunnels Schweizerhalle auf der A2 ereignet.

Die Anwohnerinnen und Anwohner werden aufgefordert, Fenster und Türen zu schliessen sowie Lüftungen und Klimaanlagen auszuschalten. Zudem riefen die Behörden des Kantons Basel-Landschaft die Bevölkerung dazu auf, nicht in das betroffene Gebiet zu gehen.

Die Polizei Basel-Landschaft bestätigt den Brand auf Anfrage. Derzeit seien die Einsatzkräfte dabei, das Feuer zu löschen. Der Lastwagen hatte Lebensmittel geladen. Verletzt wurde durch den Brand niemand.