- Am Montag brennt bei Pratteln BL ein Lastwagen nahe Tunnel Schweizerhalle
- Anwohner sollen Fenster schliessen und Lüftungen ausschalten, Behörden warnen
- Der Lastwagen transportierte Lebensmittel, keine Verletzten gemeldet
Am Montagmorgen brennt bei Pratteln BL ein Lastwagen. Wie ein Video eines Leserreporters zeigt, strömt dichter schwarzer Rauch in den Himmel. Laut Alertswiss, dem Warnsystem der Behörden, hat sich das Feuer in der Nähe des Tunnels Schweizerhalle auf der A2 ereignet.
Die Anwohnerinnen und Anwohner werden aufgefordert, Fenster und Türen zu schliessen sowie Lüftungen und Klimaanlagen auszuschalten. Zudem riefen die Behörden des Kantons Basel-Landschaft die Bevölkerung dazu auf, nicht in das betroffene Gebiet zu gehen.
Die Polizei Basel-Landschaft bestätigt den Brand auf Anfrage. Derzeit seien die Einsatzkräfte dabei, das Feuer zu löschen. Der Lastwagen hatte Lebensmittel geladen. Verletzt wurde durch den Brand niemand.